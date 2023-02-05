دراسة أمريكية: شرب القهوة يحميك من أمراض الكبد

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نشرت في مجلة التغذية الأمريكية Nutrients وبالتعاون مع معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC)، أن شرب القهوة بشكل منتظم يمكن أن يساعد في حمايتك من أمراض الكبد NAFLD، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

شملت الدراسة156 شخصًا بالغًا كانوا في منتصف العمر واعتبروا جميعًا يعانون من السمنة المفرطة، بينما كان 98 مصابًا بداء السكري من النوع 2 (T2D) تناول الباحثون العلاقة بين مرض الكبد الدهنى غير الكحولى ومرض السكرى، فوجدوا أن عوامل الخطر لـ NAFLD وT2D متطابقة للغاية وتشمل السمنة وزيادة شحوم الدم ومقاومة الأنسولين والتهاب كليهما، الكبد والأنسجة الدهنية.

خلال الدراسة لوحظت قياسات أجسام المشاركين، بينما خضعوا أيضًا لفحوصات الكبد وقدموا عينات من البول والدم، علاوة على ذلك، أجاب المشاركون على الاستبيانات وملأوا السجلات التي تتبعت كمية القهوة التي كانوا يشربونها، بالإضافة إلى المشروبات والأطعمة الأخرى التي تحتوي على مادة الكافيين .

أظهرت البيانات الناتجة أن مستقلبات القهوة قد تساعد في منع NAFLD من أن يصبح أسوأ ، تشير الدراسة إلى أن الكميات التراكمية الأعلى من كل من مستقلبات الكافيين وغير الكافيين التي تم قياسها في 24 ساعة من البول هي المرتبطة بالكبد الدهنى أقل حدة.

أشارت الدراسة إلى أن استهلاك القهوة قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي ، وكلها عوامل مرتبطة بالتطور مرض الكبد، وأوضحت الدراسة أنه لا يزال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ونمط حياة صحي أفضل الطرق للحفاظ على الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.