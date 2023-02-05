اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 7.8% لبرنت و7.9% للخام الأمريكى

الأحد، 05 فبراير 2023 02:00 م
خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 7.8% لبرنت و7.9% للخام الأمريكى النفط - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 7.8% وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.9%.
 
أثر تقرير وضع الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط أسعار النفط  بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، في خضم ترقب تأثير الحظر الوشيك على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، والمقرر بدء تفعيله يوم الأحد.
 
وقالت سكاي نيوز عربية، إن خام برنت سجل تراجعا بنسبة 7.8 % هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 %.
 
وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف، في حين انخفض معدل البطالة من 3.5 % إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.
 
وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.
 
وقال كبير الاقتصاديين لدى شركة "إف إتش إن فايننشال"، كريس لو، في مذكرة بحثية إن "الأسواق والاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة".
 
وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 %، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق .

النفط

اسعار

النفط الخام

خام برنت

خام تكساس



الموضوعات المتعلقة

انخفاض سعر نفط عُمان 2.94 دولار ليسجل 93.78 دولار للبرميل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:00 م

ارتفاع سعر نفط عُمان2.21 دولار ليسجل 93.35 دولار للبرميل

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:05 م

سعر نفط عُمان تسليم ديسمبر القادم يسجل 88.82 دولار

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:30 م

ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 88.13 دولار

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:00 م

انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 84.24 دولار للبرميل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:00 م

ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 93.55 دولار للبرميل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:35 م

ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 95.43 دولار للبرميل

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة