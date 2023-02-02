مياه الشرب تطلق قوافل مائية بقرى حياة كريمة بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة عليان بمركز الصف في إطار مبادرة " حياة كريمة ".

واستعرض المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأنشطة التوعوية المنفذة بالقافلة، والتي بدأت بعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، واستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال.

وأوضح، أنه تم تنفيذ حملات لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل لتوعية المواطنين.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى قيام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وتزامناً مع القافلة الطبية بقرية الكريمات بمركز أطفيح، شارك فريق التوعية بالعديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية للمواطنين بالقرية، تناولت التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى ،وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه، وخدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي، ودور المشروعات القومية في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، نهضة حضارية فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.