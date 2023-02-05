حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غد، قافلة طبية علاجية في قرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 6 و7 من فبراير الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وعقدت إدارة المراقبة والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، اجتماعا بقاعة وكيل الوزارة بمديرية الصحة بالمنيا تحت رعاية الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا وبمشاركة مفتشى الصيدلة والصيادلة الأوائل على مستوى محافظة المنيا ومسئولى الميكنة بالمخزن الاقليمى.

وأوضحت الدكتورة غادة أحمد شعبان مدير ادارة المراقبة والتفتيش الصيدلى ان الاجتماع يأتى ضمن مجموعة الاجتماعات التى يتم تنفيذها بصفة دورية لمتابعة اعمال الصيدلة بالمنشأت الصحية بالمحافظة ومناقشة خطة العمل وتطوير الاداء.

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول الموضوعات الخاصة باعمال الصيدلة منها الدورة المستندية وكيفية تدريب الصيادلة عليها، ولجنة الدواء، وامن وسلامة المنشأت، وكيفية التخزين الجيد للأدوية، والادوية المخدرة ودورتها المستندية والميكنة والتحول والرقمى.