حياة كريمة.. الكشف الطبى على 2000 مواطن بالقافلة الطبية بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة القوافل بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بالحى 14 التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين.

أوضح الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 15عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2002 مواطن من أهالى القرية، بواقع 242حالة فى تخصص الباطنة، 50 حالة جراحة عامة، 273 العظام، 389 الأطفال، 138 النساء والتوليد، 262 الجلدية والتناسلية و 25 تنظيم الأسرة، 175أنف وأذن، 182 الرمد، 58 القلب والأوعية الدموية، و 70 المسالك البولية، 138 الأسنان.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.