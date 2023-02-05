جامعة أسيوط تواصل نشاطها الطلابى المكثف خلال إجازة نصف العام الدراسى

أسيوط-هيثم البدرى

شارك وفد طلابي من جامعة أسيوط ، في ورش عمل تدريبية خاصة بالحوكمة ومحاربة الفساد، بمعهد الحوكمة بوزارة التخطيط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، تحت إشراف الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة.

كما شارك وفد طلابي في الفعاليات التي أقامتها أكاديمية الشرطة احتفالاً بعيد الشرطة 71، والتي شملت حضور ندوة بعنوان "الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني"، والتي حاضر فيها نخبة من القيادات الوطنية والشخصيات العامة والدينية المتميزة، كما تضمنت حضور عرض عسكري، وحضور معرض السلع والخدمات العامة بأكاديمية الشرطة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد شريت.

وأكدت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الأنشطة الطلابية فى مقدمة أولويات إدارة الجامعة وذلك إيماناً منها بدور النشاط فى صقل شخصية الطلاب وزيادة وعيهم واكتمال بنائهم فكرياً وثقافياً على النحو الأمثل، وهو ما يتفق مع استراتيجية الدولة الداعمة للشباب وحرصها على استمرار ممارسة الأنشطة الطلابية حتى خلال إجازتي نصف وآخر العام الدراسي، داخل الجامعة وخارجها، لما لذلك من دورٍ كبير في إعداد قادة المستقبل من الشباب الواعي المستنير.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بممارسة الطلاب لنوعية الأنشطة التي تتعلق بتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والإيمان بالحريات الدينية وثقافة قبول الآخر وكذلك التوعية بالمشروعات الإستراتيجية الكبرى وجهود الدولة في مكافحة الفساد، وفي هذا الإطار فقد شارك طلاب الجامعة خلال إجازة نصف العام في عدة فاعليات بالقاهرة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.