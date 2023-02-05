رئيس جامعة أسيوط تتسلم درع الاتحاد المصري الباراليمبي لكرة الطائرة لذوي الهمم

أسيوط - هيثم البدرى

أكدت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء بوفد من الاتحاد المصرى البارالمبى لكرة الطائرة لذوى الهمم، على اهتمام إدارة الجامعة الكبير بالنشاط الرياضى، وحرصها على تقديم الدعم لكافة أبنائها المتميزين فى مختلف الرياضات، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، واستثمار قدراتهم الرياضية بالمشاركة فى البطولات الرياضية على نحوٍ يرفع اسم جامعة أسيوط على جميع المستويات داعيةً إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية للدور الهام الذى تلعبه الأنشطة الطلابية خاصةً الرياضية فى بناء شخصية الطلاب والطالبات وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

جاء ذلك خلال استقبال سيادتها الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد المصرى لكرة الطائرة للمعاقين، والدكتور طارق عبد العزيز العميد الأسبق لكلية التربية الرياضية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، فضلاً عن ضيوف الجامعة من الاتحاد المصرى البارالمبى لكرة الطائرة للمعاقين وهم الكابتن خالد نصر الهلالى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، والكابتن محمود نجدى حكم كرة الطائرة بالاتحاد.

وخلال اللقاء أهدى الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد المصرى لكرة الطائرة للمعاقين، درع الاتحاد المصرى البارالمبى لكرة الطائرة لرئيس جامعة أسيوط عرفاناً وتقديراً لاستقبال البطولة بجامعة أسيوط العريقة، مؤكداَ على أن الجامعة تمتلك العديد من المواهب المتميزة فى كافة الأنشطة والألعاب الرياضية، متقدمًا بالشكر للقائمين على النشاط الرياضى بالجامعة على رعايتهم الكاملة للطلاب حتى تحقيق الفوز.

وحول تفاصيل اللقاء أوضح شوكت صابر أمين عام الجامعة أن بطولة المعاقين تقام فى الصالة بجامعة أسيوط، وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر فبراير الجارى الساعة الثانية عشر ظهراً.



رئيس جامعة أسيوط تتسلم درع الإتحاد المصري البارالمبي لكرة الطائرة للمعاقين



رئيس جامعة أسيوط تتسلم درع الإتحاد المصري البارالمبي



رئيس جامعة أسيوط تتسلم درع الإتحاد المصري البارالمبي لكرة الطائرة للمعاقين