تعليم القليوبية تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول لأولى وثانية ثانوى اليوم

القليوبية - إبراهيم سالم

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022-2023، بمدارس المحافظة، اليوم الأحد.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إصدار تعليمات للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بسداد المصروفات الدراسية، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم إرسال نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، موضحة أنه يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع لدرجات الطلاب فى الامتحان الإلكترونى والورقى معا.

وأعلنت المديريات التعليمية، أنه سيتم البدء فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية من غدا الأحد، موضحة أن النتائج تعلن بالمدارس مع إمكانية توفيرها على مواقع المدارس لاطلاع الطلاب عليها.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأسبوع الحالى، ستعلن فيه كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى العام والشهادة الإعدادية، قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل 11 فبراير الجارى.