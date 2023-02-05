تعرف على خدمات وعيادات مستشفى المبرة بالزقازيق تخدم 4 ملايين مواطن.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد مستشفى المبرة بالزقازيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة الطبية، والتي جرى تطويرها خلال الفترة الماضية، ومدها بعدد كبير من التجهيزات الطبية الحديثة، لتوفير خدمات للمواطنين.

والمستشفى على مساحة 1750 مترا مربعا، والمكون من 3 مبانٍ، بسعة إجمالية 309 أسرة، تشمل أقسام (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي، الكيماوي)، وتخدم 3 ملايين و832 ألفا و963 منتفعا.

و يوجد بها وحدة الغسيل الكلوي، والتي تشمل 24 ماكينة غسيل كلوي على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، والتي قدمت خدمتها الطبية لـ 17 ألف مواطن، خلال عام 2022.

و شهد عام 2022 ، افتتاح عيادة تغذية علاجية بعيادة الربط لمعالجة حالات الانيميا والتقزم الإيجابية، كما حصلت علي المركز الأول فى مكافحه العدوى على مستوى المحافظة ، و جري تطوير ورفع كفاءة قسم المغسلة ، وانشاء غرفة للسكتة الدماغية بالرعاية المركزة ، و قسم امراض الدم ، و توفير ماكينة غسيل كلوى بالرعاية المركزة ، و الادوية والمستلزمات لحالات كورونا ، تعاقد مع شركتى امن و نظافة مما ادي لرفع مستوي الخدمة ، و افتتاح وحدتى حقن مرضى العصب المتناثر "M.S " ووحدة تحضير العلاج الكيماوى، ، بعد استكمال الانشاءات والتجهيزات الخاصة بالوحدتين وبتنفيذ اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والجودة،كما انشاء وتجهيز وتشغيل مركز خدمة العملاء بعيادة المبرة لخدمة وحدات الفرع ، و عدد 5 مراكز لاعطاء لقاح كورونا بوحدات الفرع،ذلك في إطار خطة تطوير و توفير كافة خدمات الطيبة للمرضي بالمحافظة.