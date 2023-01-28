تكليف هناء رشيد مديرا عاما لمستشفى المبرة في الزقازيق بالشرقية

أصدر الدكتور رضا الديب مدير فرع التامين الصحى بالشرقية، قرارًا بتكليف الدكتورة هناء رشيد مدير الشئون العلاجية بمستشفى المبرة بالزقازيق، إلى منصب مدير عام المستشفى، وذلك خلف للدكتور أحمد عبدالحفيظ الذى كلف بإدارة مستشفى النيل بالقليوبية.

ويذكر أن مستشفى المبرة خلال الفترة الماضية، شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة لتقديم افضل خدمة طيبة للمواطنين.

فحصلت مستشفى المبرة بالزقازيق، خلال عام 2022، على المركز الأول فى مكافحة العدوى على مستوى المحافظة، وجرى تطوير ورفع كفاءة قسم المغسلة، وانشاء غرفة للسكتة الدماغية بالرعاية المركزة، وقسم أمراض الدم، وتوفير ماكينة غسيل كلوى بالرعاية المركزة، والادوية والمستلزمات لحالات كورونا، تعاقد مع شركتى امن ونظافة مما ادى لرفع مستوى الخدمة، وافتتاح وحدتى حقن مرضى العصب المتناثر "M.S " ووحدة تحضير العلاج الكيماوى، بعد استكمال الانشاءات والتجهيزات الخاصة بالوحدتين وبتنفيذ اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والجودة، كما انشاء وتجهيز وتشغيل مركز خدمة العملاء بعيادة المبرة لخدمة وحدات الفرع، وعدد 5 مراكز لإعطاء لقاح كورونا بوحدات الفرع، ذلك فى إطار خطة تطوير وتوفير كافة خدمات الطيبة للمرضى بالمحافظة.