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تعرف على الحركة البحرية بموانئ البحر الأحمر اليوم وتداول البضائع

الأحد، 05 فبراير 2023 10:23 ص
تعرف على الحركة البحرية بموانئ البحر الأحمر اليوم وتداول البضائع ميناء سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 8 سفن، وتم تداول خلالها 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 711 شاحنة و170 سيارة .

وأكد المركز الإعلامي أن شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 354 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14 ألف طن بضائع، 357 شاحنة و103 سيارات .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة  السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية2 ودليلة، بينما شهد بالأمس وصول  السفنتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما تم تداول 2800 طن بضائع عامة ومتنوعة و 240 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا. بينما يشهد ميناء السويس اليوم مغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5000 طن سيلاج متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها المختلفة  .

 

 


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