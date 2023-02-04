موانئ البحر الأحمر: تصدير 43 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن الحركة البحرية لموانئ الهيئة اليوم، وأكدت الهيئة أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 53 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و658 شاحنة و98 سيارة.

وأكد المركز الإعلامى أنه شملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، و341 شاحنة، و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50 ألف طن بضائع، 327 شاحنة و86 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا السفينتين "أمل ودليلة"، وغادرت السفينة HEILAN SPRING وعلى متنها 43 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كذلك السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر"، للسفينة الثلاث سينا وبريدج وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1470 راكبا بموانيها.