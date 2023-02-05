تعرف على استعدادات جامعة بنى سويف الأهلية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، منسقى البرامج بضرورة تكثيف الجهود لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من خطة العمل الشاملة لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، فيما اجتمع منسقى البرامج بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة لمناقشة خطة الاستعداد.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من إعلان كافة نتائج الإمتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الجاري وقبل بدء الفصل الدراسى الثاني وذلك على مستوى كافة البرامج، وإعلان الطلاب بالجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، موجها بتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب فى المسابقات المتنوعة من أجل المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، فضلا عن دعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، فوز طلاب جامعة بني سويف الأهلية بالمركز الاول في دوري المعلومات، ومسابقة الغناء الفردي، وذلك في اسبوع اعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي عقد بجامعة الجلالة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، بمشاركة 700 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأهلية والتكنولوجية علي مدار أسبوع كامل ضم العديد من الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بأبنائه الطلاب، والمستوي المشرف من ناحية الالتزام والانضباط وحرصهم علي حصد المراكز الأولي، والذي يأتي تكليلا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة خاصة وأنه العام الأول لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية.