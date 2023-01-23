كلية الطب البشرى تحصد المركز الأول في مسابقة عباقرة جامعة بنى سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، فوز كلية الطب البشرى بالمركز الأول، فى مسابقة عباقرة طلاب جامعة بنى سويف الأهلية، بينما حصدت كلية طب الأسنان المركز الثانى، وفازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث، حيث قام بتنظيم المسابقة إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، وتحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمى للجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المسابقة تضمنت العديد من الأسئلة فى كافة المجالات طرحت بشكل أسئلة مباشرة.

مؤكدا أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب فى مختلف المجالات، بما يساهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع فى مختلف المعارف، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابى بين الطلاب فى مختلف التخصصات.