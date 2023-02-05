تربية رياضية الإسكندرية: فتح باب التظلمات على النتائج الخميس المقبل

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية عن فتح باب وبدء قبول التظلمات لطلاب المستويات (الأول - الثاني - الثالث) لائحة الساعات المعتمدة بدءًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل 9 فبراير في تمام الساعة 12 ظهراً.

وكانت أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول فصل الخريف للمستويات الأول - الثاني - الثالث (لائحة الساعات المعتمدة) من العام الجامعي 2022/2023 وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح .

واختتمت جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كافة الكليات التى انطلقت بداية يناير بالكليات النظرية والعلمية .

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها، ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسى.