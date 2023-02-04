تربية رياضية بجامعة الإسكندرية تُعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية نتائج امتحانات للفصل الدراسى الأول فصل الخريف للمستويات الأول - الثانى - الثالث (لائحة الساعات المعتمدة) من العام الجامعى 2022/2023 وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول.

وكانت قد اختتمت جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كافة الكليات التى انطلاق بداية يناير بالكليات النظرية والعلمية.

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، والانتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى.