اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحسن ملحوظ فى طقس الإسكندرية بعد أسبوع ممطر مع استمرار البرودة ليلا

الأحد، 05 فبراير 2023 10:05 ص
تحسن ملحوظ فى طقس الإسكندرية بعد أسبوع ممطر مع استمرار البرودة ليلا سطوع الشمس
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الإسكندرية اليوم، تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس، اليوم بعد حالة التقلبات الجوية التى شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضى فيما يعرف بنوة " الكرم".

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم نشاط للرياح واضطراب الملاحه البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 50-70كم/س ، مع ارتفاع الأمواج  تتراوح من 3-4 متر، وفرص سقوط أمطار تبدأ خفيفة في أول اليوم وتكون متوسطة الشدة مع تقدم ساعات النهار وخاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد ، و وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

 

تحسن ملحوظ فى طقس الاسكندرية
تحسن ملحوظ فى طقس الاسكندرية

 

سطوع الشمس
سطوع الشمس

 

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة