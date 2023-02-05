تحرير 183 محضر إشغال طريق وإعلانات وأكشاك مخالفة بطوخ.. صور

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة طوخ لمتابعة سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة إشغالات الطريق العام والباعة الجائلين وكافة أنواع التعديات على أرصفة المُشاة، علاوة على الاطمئنان على مستوى النظافة العامة، أكدَّ خلالها على استمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وأرصفة المارة فى الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحيط المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية والتى تتسبب فى اختناقات مرورية وإعاقة حركة المواطنين والمُخالفة للوائح والقوانين المنظمة.

كما تم متابعة استمرار حملات رفع مستوى النظافة العامة، وذلك بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضارى على مستوى المحافظة ككُل، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية، لافتاً بإنه من المُقرر استمرار هذه الحملات لتشمل كافة أنحاء المحافظة فى إطار الخطة الميدانية التى تُنظمُها المحافظة لعودة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى وإبراز المظهر الحضاري.

وتم المرور على عدد من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طوخ، من بينها ميدان المحكمة وشارع مصرف الحصة القبلى والبحرى وشارع بنك مصر، لإزالة إشغالات الطريق العام والتعديات على أرصفة المارة ورفع الحجارة والبلدورات أمام المحلات التجارية، وكذا الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تنظيم السوق المتواجد بشارع بنك مصر وفتح الطريق أمام المواطنين لحين نقله للمكان الجديد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال طريق، و8 محاضر سرقة تيار كهربائي، و35 لوحة إعلانية مُخالفة بدون ترخيص، وتحرير47 محضر إزالة فورية، وتم تحرير 50 محضر إزالة بائع متجول، وتم تحرير 5 محاضر نظافة، و5 محاضر أكشاك مخالفة، و8 نصبات شاي، كما تم رفع 40 طن قمامة.

وأشرَّف "الهجان"، على رفع تلك الإشغالات ومصادرة كافة المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المُتبعة فى هذا الشأن، موجهاً بالمتابعة المستمرة وعمل ورديات بالتناوب من العاملين وشرطة المرافق على مدار الساعة لعدم عودة الاشغالات المرفوعة مرة أخري، وللحفاظ على حق المواطنين وسيولة تحركاتهم فى الشوارع.

وفى سياقٍ مُتصل، وجه "محافظ القليوبية"، بضرورة رفع مستوى النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المختلفة فى نطاق المحافظة، من خلال تكثيف حملات رفع أى تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء أولاً بأول وإفراغ حاويات القمامة من الشوارع بطريقة دورية، وذلك عن طريق تناوب ورديات العمالة بشكل مُنتظم على مدار اليوم، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة للحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح "المحافظ"، أنه جارى الإتفاق على تخصيص قطعة أرض فضاء لإقامة سوق حضارى لنقل السوق الحالى المتواجد بشارع بنك مصر إلى الأرض الجديدة، بالإضافة إلى توفير أماكن بنفس الأرض للباعة الجائلين المتواجدين بمختلف المدينة.

فيما شددَّ "الهجان"، على استمرار التنبيه على أصحاب المحال العامة وأصحاب الأكشاك المرخصة، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكداً على عدم التهاون مع أى مخالفات تشوه المظهر الحضارى أو تُعيق حركة المرور والمارة واستمرار متابعته الشخصية فى هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، موجهاً إدارة المرور بعدم السماح لانتظار السيارات بالجزيرة الوسطى لأى شارع للحفاظ على السيولة المرورية.

وعلى هامش الجولة تابع "المحافظ"، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لشارع فريد ندا مُجدداً التأكيد على استبدال السور الخرسانى بعد نزلة كوبرى المصنع الحربى وحتى الطريق الزراعى بسور كريتال حديدى نفس الشكل المُقام على جسم الكوبرى وذلك توحيداً للشكل ولتحسين الرؤية البصرية علاوة على العمل على الالتزام بالدقة وجودة الأعمال وخاصة بتلك المنطقة كونها مدخل بنها الجنوبي، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من مرحلة التطوير وفتح الطريق أمام المواطنين والزائرين بشكل طبيعي.

جاءت الجولة بحضور كل من، أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد أحمد حمدى مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والنقيب وجدى عبد النبى مدير وحدة مرافق طوخ، والنقيب عاطف عبد الغنى مركز طوخ، وقوات الأمن ومسئولى الإشغالات وتحسين البيئة والإعلانات بمجلس المدينة.



جانب من الحمة



جانب من الحملة بطوخ



خلال الحملة المكبرة بطوخ



رفع الاشغالات بطوخ



متابعة رصف الطرق