محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة واستغلال الساحات بشبرا الخيمة والخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة، ومتابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعاده الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص ووجه برفع التراكمات الموجودة بها وإصلاح المعدات المعطلة بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها، مشددا على عدم ترك القمامة بالمحطة أكثر من يوم واحد.

وخلال جولة اليوم، وجه المحافظ، رؤساء مدن شبرا الخيمة والخصوص بإعادة تنظيم ساحات انتظار السيارات المؤجرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني، يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود علي المحافظة والتنسيق مع المرور لاستغلال الأماكن التي تصلح لإقامة ساحات انتظار لمنع عملية الانتظار الخاطئ علي الطرق العامة مما يتسبب في تشوية المظهر الحضاري وحوادث السيارات، موجها أيضا بإلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل علي نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية، ومنع أي ظواهر عشوائية.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد محور الخصوص من نزلة شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطرية مرورا بمحور شركات البترول، وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، موجها بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وكذلك منع أي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

كما تفقد محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وازالة الأتربة من علي الجانبين، كما تفقد نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وهاني داود نائب رئيس مدينة الخصوص.







تفقد محاور الخصوص



تفقد محاور شبرا الخيمة



جانب من جولة محافظ القليوبية



حملة النظافة



حملة لرفع الاشغالات



خلال الجولة



رفع الاشغالات بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية خلال الجولة



