تجديد حبس متهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمصر القديمة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمنطقة مصر القديمة.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهم يستغل الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم في مصر القديمة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") ، وبصحبته عدد (3) أطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.