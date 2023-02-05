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تأجيل محاكمة عامل انتحل صفة نجل عمه بقضية مخدرات لكونه مسجل خطر بالخصوص

الأحد، 05 فبراير 2023 12:53 م
تأجيل محاكمة عامل انتحل صفة نجل عمه بقضية مخدرات لكونه مسجل خطر بالخصوص حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته بلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، تأجيل نظر قضية اتهام عامل بانتحال صفة نجل عمه بأن استغل اسمه وبياناته بأحد القضايا "قضية مخدرات"، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك كون المتهم مسجل خطر، لجلسة الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16388 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4056 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "م خ م"، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية"، وهما معاون قسم شرطة الخصوص، وآخر موظف بنيابة الخصوص الجزئية، في ارتكاب واقعة تزوير في محررين رسميين هما محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 3583 لسنة 2020 جنايات الخصوص "مخدرات".

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن تسمى باسم نجل عمه "م أ ز"، أمام الضابط حال تحرير المحضر سالف البيان، وأمام موظف النيابة العامة حال تحريره للتحقيقات، فأثبتاه خلافا للحقيقة، وقام بالبصم بالاسم المنتحل حال استجوابه بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، الذي تضرر من نجل عمه أمام هيئة المحكمة لقيامه بالإدلاء باسمه وبياناته في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3583 لسنة 2020 جنايات الخصوص، خلافا للحقيقة حال ضبطه واستجوابه، وذلك لكون المتهم مسجل خطر جنائيا باسمه الحقيقي.


اخبار القليوبية

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جنايات شبرا الخيمة

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