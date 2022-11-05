اليوم السابع
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السبت، 05 نوفمبر 2022 02:41 م
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تأجيل نظر محاكمة "مستريح أسوان" لجلسة 3 ديسمبر المقبل

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:41 م
تأجيل نظر محاكمة "مستريح أسوان" لجلسة 3 ديسمبر المقبل حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، تأجيل نظر محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان، لجلسة 3 ديسمبر المقبل، بتهمة الاستيلاء على مبالغ تصل لمليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة .

 

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

 

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على أموال منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مصطفي البنك

مستريح اسوان

قضية مستريح اسوان

اخبار قنا



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