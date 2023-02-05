انهيار أجزاء من عقار قديم بالجمرك وسط الإسكندرية دون حدوث إصابات

البداية تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار الكائن 6حارة عطا الله - اللبان، وتوجهت الأجهزة التنفيذية إلى المكان المذكور .

وتبين من المعاينة أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم رقم 87 لسنة 2012، ولم يسفر الانهيار عن أى إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصل التيار الكهربائي عن طريق شبكات الجمرك ، وتم إزالة الأجزاء الخطرة، وفتح الطريق للمارة.

كما توجهت رئيس حي الجمرك، إلى العقاررقم 2 السخاوي 47 الغزالي وتابعت فتح الطريق للمارة إثر سقوط أجزاء من العقار.