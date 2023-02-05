انهيار أجزاء من عقار بنطاق حي المنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، ما صحبها حدوث تصدعات وشروخ في العقار، دون وقوع إصابات أو وفيات أو أضرار على الممتلكات العامة.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية امن الاسكندرية بلاغ بانهيار أجزاء من بلكونة بالدور العاشر بالعقار رقم 67 بشارع حسن رفعت- سيدي بشر قبلي، ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر.

وكلفت الاجهزه التنفيذية العاجل لتأمين عقار رقم 67 بشارع حسن رفعت، سيدي بشر قبلي، وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من بلكونة الدور العاشر ويوجد تصدعات وشروخ فى بعض البلكونات تؤدى إلى خطورة على المارة فى الشارع.

على الفور تم عمل حواجز خشبيه بمحيط العقار من قبل وحده الإزالة بحي المنتزه أول، حفاظاً لسلامة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

فى سياق اخر سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية منذ قليل على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة رأس التين التابع لحى الجمرك دون اصابات او وفيات.

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بحريق نشب فى حارة المكتب بمنطقة رأس التين وتوجهت ثلاثة سيارات تابعة للحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وتبين ان الشقة خالية من السكان وقت الحريق وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اندلاعه من جديد وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.