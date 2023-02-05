اليوم السابع
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الأحد، 05 فبراير 2023 01:23 م
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انطلاق المؤتمر السادس للبحوث التطبيقية بكلية العلوم جامعة القناة 14 مارس

الأحد، 05 فبراير 2023 01:20 م
انطلاق المؤتمر السادس للبحوث التطبيقية بكلية العلوم جامعة القناة 14 مارس المؤتمر
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تنطلق فاعليات المؤتمر السنوى السادس للبحوث التطبيقية بكلية العلوم جامعة قناة السويس، فى14مارس المقبل، ويقام المؤتمر تحت عنوان "البحوث الطلابية: رؤية مستقبلية نحو التنمية المستدامة، مصر 2030".
 
ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
وبإشراف تنفيذي الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور مدحت أحمد رخا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر الدكتورة سوزان علي محمد مدير وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية.
 
يهدف المؤتمر إلى تعريف الطلاب بالاتجاهات البحثية الحديثة، وتعزيز المهارات البحثية للطلاب، ورفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب إلى جانب تنمية ثقافة البحث العلمى والإبداع والابتكار ، وتعزيز القيم الوطنية لخدمة الوطن ، مع عرض ونشر الإنتاج العلمى و الإبداع للطلاب،  وغرس وتعزيز قيم العمل الجماعى بالإضافة إلى بناء جسور التواصل العلمي بين طلاب الكلية في التخصصات المختلفة.
 
كما تشمل محاور المؤتمر دراسات كيميائية ، فيزيائية وجيولوجية و دراسات بيولوجية وبيئة ومنتجات طبيعية ، وأيضا تكنولوجيا المعلومات والبرمجة و الرياضيات التطبيقية من ضمن فقرات المؤتمر  فقرة المواهب للطلاب المتميزين في غناء - شعر - عزف - رسم .

الاسماعيلية

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