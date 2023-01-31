إعلان 98 % من نتائج كليات جامعة قناة السويس و 100% بالإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة ، وذلك بمقر قاعة مجلس جامعة قناة السويس.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للمحاسب خالد سويلم ، لتوليه منصب الأمين العام للجامعة، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للمحاسب شريف فاروق لصدور قرار وزير التعليم العالى بتعيينه أمين عام جامعة مساعد، واصلاً التهنئة للدكتورة سهير أبو عيشه لصدور القرار الوزاري بتوليها منصب مدير عام الشئون المالية متمنياً للجامعة التقدم والازدهار ولقيادتها التوفيق والسداد .

كما قدم المجلس العزاء لأسرة الدكتور محمد أبو رحمه أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية،داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، واصلاً العزاء إلى محمد سعد بالشؤون القانونية لوفاة المغفور لها والدته .

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023.

مشيداً بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد، وإعلان 98 % من نتائج كليات جامعة قناة السويس، و 100% من نتائج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

مؤكداً على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، واستعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، مع الالتزام التام بتطبيق خطة الدولة فى ترشيد الإنفاق، وعدم إضافة أي رسوم للخدمات بدون موافقة مجلس الوزراء.

مُطالباً بتكثيف جهود الكليات خلال فترة الأجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى إقليم القناة وسيناء ووفقاً لما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأحاط رئيس الجامعة المجلس علماً بما جاء فى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات بضرورة اهتمام الجامعات بتسويق البرامج الدراسية المُتميزة التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ التي تُلبي احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المعاصر والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب، لتأهيلهم وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم، حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات التعليم الأساسي ومواكبة التطورات.

كما استمع رئيس الجامعة لآخر استعدادات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإطلاق القافلة الثانية لتكامل جامعات إقليم شرق الدلتا، وعرض القطاع تقريرا حول آخر التجهيزات للانطلاق لقرية الجبالية مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط في ال 20 من فبراير القادم، وجاري التنسيق مع جامعات الإقليم لتحديد التخصصات المشاركة في القافلة.

وأعلن رئيس الجامعة عن فتح باب التسجيل الإلكترونى للطلاب الراغبين في الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا(دبلوم ،ماجستير،دكتوراه )لمختلف البرامج الأكاديمية و المهنية بالكليات وهى (الهندسة،التربية الرياضية،السياحة والفنادق، الطب ،الحاسبات والمعلومات، الزراعة ،الألسن ،معهد الدراسات الأفروآسيوية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية " اللغة الصينيه وآدابها ،اللغات الشرقية شعبة اللغة الفارسية والعبرية والتركية،الدراسات السكانية" )إلى جانب البرامج المميزة بكلية التجارة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية ، وذلك بعد توقف المسابقة لثلاث سنوات ؛ لتفشي جائحة كورونا ، لافتاً إلى أننا حققنا إنجاز كبير فى تلك المسابقة بالفوز بالمركز الثانى عام 2019 مما يستدعي بذل مزيد من الجهد لتحقيق هدف أكبر ، ألا وهو الفوز بالمركز الأول، خاصه وأن الجامعة لديها ما يؤهلها لإحراز هذا الهدف .





