انطلاق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربى فى دورته الثامنة بالأردن

حضر جلسة الافتتاح، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام المساعد لجامعة الدُّول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أحمد خطابي وعدد من سفراء الدول لدى الأردن ولفيف من الإعلاميين العرب.

وتتضمن جلسات الملتقى اليوم الأحد 3 جلسات، فيما تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات "تنظيم الإعلام.. بين المهنية والقيدية".

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان أزمات الإعلام العربي وسبل تجاوزها (بين حرية الممارسة ومسئولية المهنة)، فيما ستكون الجلسة الثالثة تحت عنوان تحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق (مستقبل الإعلام الخاص في ضوء متغيرات صناعة الإعلام).

وكان الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، قد قال في وقت سابق، إن المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة على رأس أولويات ملتقى قادة الإعلام ، وذلك من خلال جدول أعمال يراعي أن تكون هذه القضايا مطروحة بقوة بين يدي قادة الإعلام العربي في ذلك التجمع المميز.

وأشار الخميس إلى أن قيمة ملتقى قادة الإعلام العربي تتمثل في مواكبته للكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي وتؤثر فيه بقوة، موضحا أن الكثير من القضايا الإعلامية قد أثيرت مؤخرا ، تستحق أن يناقشها المؤتمر وعلى رأسها الإعلام ودوره في الأحداث والمتغيرات الكثيرة، ودور الإعلام في الأزمات المختلفة، وما يساهم به الإعلام من تقريب وجهات النظر أو تباعدها، إضافة إلى دور الإعلام في تدعيم العلاقات العربية، وهي قضية قد استجد عليها الكثير خلال الأعوام المنصرمة.