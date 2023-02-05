النيابة تأمر بتحديد خسائر حريق مصنع الأحذية بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

تباشر النيابة العامة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، التحقيقات حول نشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الأحذية بالمنطقة الصناعية الثالثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وأمر بتشكيل لجنة لفحص الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة الجلود بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بمصنع لتصنيع الأحذية مكون من طابقين، وعززت قوات الحماية المدنية من تواجدها بالدفع بـ9 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية أن المصنع مكون من طابقين مبنى على مساحة 6 متر والنيران التهمت كافة محتويات المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد،وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.