مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يفتتح معرض لوحات بمكتبة مطروح

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح بافيل كيديسيوك، مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية اليوم الخميس، بمكتبة مصر العامة بمرسي مطروح، معرض لوحات فنية بمناسبة ذكرى موقعة ستالينجراد، وحضر الافتتاح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأسامة محمد المرسي مديرالمكتبة العامة بمرسى مطروح.

وأكد بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية على أهمية دور موقعة ستالينجراد والعالمين في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية، وتم عقد ندوة لاستعراض الدور التاريخي لموقعة العالمين وموقعة ستالينجراد وأهميتهما خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وأهدى بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسى بالإسكندرية مكتبة مصر العامة مجموعة من الكتب الروسية لتعلم اللغة الروسية للكبار والأطفال وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية للحضور.

فى سياق آخر، نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، محاضرة بعنوان "مصر في الحرب العالمية الثانية ودورها في النصر الشامل"، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد الله أستاذ بجامعة الإسكندرية.

وقال بيان المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، إنه تم تخصيص جزء كبير من المحاضرة للحديث عن معركة العلمين الثانية باعتبارها معركة رئيسية في مسرح الحرب العالمية الثانية بمنطقة شمال أفريقيا وفي هذه المعركة انتصرت القوات البريطانية بقيادة الجنرال برنارد مونتجومري علي مجموعة شمال إفريقيا الإيطالية-الألمانية بقيادة المارشال إروين روميل في القترة من أكتوبر-نوفمبر من عام 1942م وكنتيجة للهزيمة بدأت قوات المحور إنسحابها من القارة.

وأعقب المحاضرة اجتماع الدائرة المستديرة، الذي أداره مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك.

وقال مدير البيت الروسي في كلمته الافتتاحية "لقد شارك مواطنون من روسيا ضمن قوات الحلفاء في معركة العلمين، ودُفِن الكثير منهم في المقابر التذكارية جنباً إلي جنب للمصريين الذين شاركوا أيضاً في هذه المعركة العظيمة والتي دارت علي الأراضي المصرية".

وأسفر اجتماع الدائرة المستديرة عن مناقشة الخبراء للمسائل التي يجب إدراجها في "إملاء النصر" مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة الإفريقية.