المتهم بسرقة الشقق السكنية فى عابدين: "أراقب المكان أولا ثم أتسلقه"

أمرت نيابة عابدين، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها أولا ثم التأكد من عدم وجود أشخاص بداخلها، وأكد المتهم فى اعترافاته أنه يبيع المسروقات لأحد الأشخاص على علم بأنها من حصيلة جريمة سرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مجهول المصدر .

بمواجهته اعترف بسرقته من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وكذا استيلائه على (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى- بطاقة ائتمانية - هاتف محمول- شاشة)، وإخفائه المسروقات بمحل ارتكاب الواقعة، وأنه كان فى سبيله لتجهيز سيارة والعودة مرة أخرى لتحميل المسروقات، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات .

أمكن التوصل للمجنى عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.