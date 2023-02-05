المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بعد مصرع 5 أشخاص فى حريق شقة بشبرا

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث ب مديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة بمنطقة شبرا، كما انتقل رجال المعمل الجنائى لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق ومعرفة الأسباب النهائية المؤدية لاندلاع النيران فى الشقة.

وكان 5 أشخاص من أسرة واحدة لقو مصرعهم، ونجت فتاة من حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين اندلاع الحريق داخل شقة سكنية مساحتها 80 مترا ونتج عنها وفاة أب 41 عاما والأم 39 عاما وطفل 11 عاما وآخر 7 سنوات ورضيع سنة ونصف، نتيجة للاختناق، ونجت فتاة من الحريق عمرها 15 عاما، وتم نقلهم إلى المستشفى وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.