القوات المسلحة تنظم زيارة لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية لمدينة الجلالة

كتب زكى القاضي

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم روح الولاء والإنتماء لشباب الجامعات والإطلاع على المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة، وعلى هامش فعاليات أسبوع إعداد القادة للجامعات الأهلية والتكنولوجية ، نظمت القوات المسلحة زيارة توعوية وترفيهية لعدد من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية لمدينة الجلالة .

واستمع الطلبة إلى شرح مفصل لما تحتويه مدينة الجلالة من منشآت ومبانى وأنظمة تكنولوجية حديثة لدعم منظومة العمل بها بإعتبارها إحدى المدن الذكية التى نفذتها الدولة بما يتماشى مع رؤيتها الإستراتيجية 2030، كما تفقدوا عدد من المناطق الترفيهية بالمدينة التى تحتوى على أحدث وسائل الترفيه العالمية .

وأشاد الطلبة بالجهود المبذولة لإنشاء تلك المدينة التى يتوفر بها كافة مقومات المدن الجديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية فى ذلك المجال، معربين عن تقديرهم للقوات المسلحة التى أتاحت لهم تنفيذ تلك الزيارة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.