العثور على جثة طفل وإصابة 7 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، على جثة طفل متغيب منذ أسبوع بجوار مقابر قرية أولاد الشيخ بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا يفيد عثور أهالي قرية أولاد الشيخ، شرق النيل بمركز مغاغة على جثة الطفل ع.ا.ع 12 سنة، والمبلغ بتغيبه منذ أسبوع، بجوار مقابر القرية.

وبتكثيف الجهود الأمنية تم كشف ملابسات الحادث، وإلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابه العامة والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثة الطفل.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، والذى شهد انقلاب سيارة مكروباص نتيجة انفجار الإطار الأمامي، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.