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"متوفى منذ 3 أيام".. التعرف على هوية جثة عُثر عليها فى أحد شوارع قنا

الأحد، 05 فبراير 2023 04:40 م
"متوفى منذ 3 أيام".. التعرف على هوية جثة عُثر عليها فى أحد شوارع قنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من التعرف على جثة شخص مجذوب مجهولة الهوية، عثر عليها بجوار مزلقان السكة الحديد في مدينة قوص جنوب محافظة قنا.

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية بجوار مزلقان مدينة قوص جنوب محافظة قنا.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص مجذوب يدعى حسن حجازي محمد طه، 61 عامًا، مريض نفسيا من الجيزة ومقيم في قوص، متعفنة لوفاته منذ 3 أيام في الشارع ولا يوجد شبهة جنائية وراء الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص.

 

وكان شاب لقى مصرعه، اليوم، بعد إصابته بآلة حادة في مشاجرة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد شاب طالب بعد إصابته بطعن آلة حادة في مشاجرة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتبين مصرع أحسن أشرف 18 عاما، وتكثف الأجهزة من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التولي التحقيقات وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي في انتظار التصاريح اللازمة للدفن، فيما جاري تحديد هوية أطراف المشاجرة وضبط المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم.


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