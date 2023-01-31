رئيس الوزراء يتابع مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. إنفوجراف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبر ما جاء بالاجتماع.



•عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية



للوصول لمعدلات إنجاب اقل (1)

•المشروع يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية وضبط النمو السكانى

•المشروع يتضمن عدة محاور هي:

-التمكين الاقتصادى للمرأة

-تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع

-التوعية الثقافية والتدخلات التربوية

-التحول الرقمى والإصلاح التشريعى

•الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع



للوصول لمعدلات انجاب اقل (2)

•أكدت أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية لتحقيق أهداف المشروع

•تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذى يهدف للوصول لمعدل إنجاب 1,6 طفل لكل أسرة مقارنة بـ2,8 طفل خلال 2022

•ضوابط المشروع:

-التزام الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر

-المباعدة بين الولادات

-التزام السيدات بالفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية

-مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة