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أسعار السلع فى منافذ وزارة الزراعة.. اللحم البلدى بـ155 جنيها للكيلو

الإثنين، 30 يناير 2023 02:00 ص
أسعار السلع فى منافذ وزارة الزراعة.. اللحم البلدى بـ155 جنيها للكيلو وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة الى محافظة بني سويف، تشمل 27 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة، ومزارعها والجهات الانتاجية التابعة لها، لطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20 إلى 40٪.
 
‏‎ويصل عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة إلى 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية تضم جميع أنواع السلع من دواجن ولحوم وأسماك وبقوليات وخضراوات وفاكهة.
 
‏‎وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة
 
‏‎1- اللحم البلدي 155 جنيهًا
‏‎2- اللحم الضاني 145 جنيهًا
‏‎3- البانيه 110 جنيهات
‏‎4- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها
‏‎5- البطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا
‏‎6- الارز حبة رفيعه 12 جنيهًا
‏‎ 7- الأرز حبه عريضة 15 جنيهًا
‏‎8- متوفر عبوات من كيلو أرد وحتي 25 كيلو
‏‎9- زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا
‏‎10- متوفر جميع الأعسال بأنواعها
‏‎11- متوفر جميع المخللات بانواعها
‏‎12- متوفر جميع المربات بانواعها
‏‎13- متوفر الخيار والطماطم والبصل والفلفل العادي والملون
 
 

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