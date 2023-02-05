الرئيس السيسي يستقبل أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.
الرئيس السيسي يستقبل أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العربالأحد، 05 فبراير 2023 03:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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