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الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لشريف إسماعيل..والرئاسة: الراحل أحد الرموز الوطنية

الأحد، 05 فبراير 2023 01:17 م
الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لشريف إسماعيل..والرئاسة: الراحل أحد الرموز الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.
 
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية: قدم الرئيس السيسى واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.

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