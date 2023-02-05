التهاب المفاصل الروماتويدى.. إليك 8 علامات مبكرة أبرزها التيبس والوخز

كتبت ميرفت رشاد

التهاب المفاصل الروماتويدى هو مرض مناعى ذاتي يتطور عندما يستهدف جهازك المناعي عن غير قصد أنسجة جسمك، يقوم جهاز المناعة بالدفاع ضد الدخلاء مثل الجراثيم والفيروسات في الشخص السليم، عندما يكون الشخص مصابًا باضطراب في المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، فإن جهاز المناعة لديه يخطئ في التعرف على خلايا الجسم على أنها غزاة أجنبية ويطلق مواد كيميائية التهابية تهاجم الخلايا التي تم التعرف عليها بشكل خاطئ.

يتم مهاجمة الغشاء الزليلي، وهو النسيج الذي يبطن المفصل الذي يفرز سائلًا للمساعدة في الحركة السلسة للمفصل، في التهاب المفاصل الروماتويدي، تحدث منطقة المفصل المتورمة والحمراء والحساسة بسبب سماكة الغشاء الزليلي الالتهابي، ما يجعل تحريك المفصل أمرًا صعبًا أيضًا، لا تزال أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي غير معروفة للباحثين، وإليك علامات المبكرة ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي يجب أن تبحث عنها: 1. التيبس التيبس الصباحي من العلامات الأساسية للعديد من أنواع التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تعاني من توهج التهاب المفاصل الروماتويدي إذا استيقظت مع تصلب في بعض المفاصل يستمر لأكثر من 30 دقيقة، بعد النشاط المطول ، غالبًا ما تشعر المفاصل بأنها أكثر قدرة على الحركة.

2. احمرار وانتفاخ المفاصل عندما يشتد الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تتحول مفاصلك إلى اللون الأحمر وتشعر بالدفء عند لمسها، يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تدمير بطانة مفاصلك. 3. التعب زيادة ملحوظة في التعب والإرهاق أثناء أداء نفس المهام التي تقوم بها عادةً لأن جسمك يحتاج إلى الطاقة لمحاربة الالتهاب، حتى إذا لم تعانين من أي أعراض أخرى ، فقد تكونين مصابة بنوبة التهاب المفاصل الروماتويدي إذا استمر هذا الإرهاق لمدة تزيد عن بضعة أسابيع.

4. خدر أو وخز قد تنضغط أعصابك إذا كانت الأوتار لديك ملتهبة، قد يؤدي هذا إلى متلازمة النفق الرسغي، والتي يمكن أن تجعل يديك تشعر بالخدر أو الوخز أو الحرق، تحدث هذه العلامات والأعراض بسبب التهاب المفاصل، والذي يمكن أن يعيق الأعصاب ويؤدي إلى التنميل.

5. تصلب مستمر قد تعاني من تيبس عام في المفاصل على مدار اليوم بالإضافة إلى التيبس الصباحي ، خاصة بعد فترة من الخمول، يعتبر الرسغان ، بالإضافة إلى العديد من المفاصل في اليدين والقدمين ، من الأماكن الأولى التي يؤثر عليها عادةً تصلب التهاب المفاصل الروماتويدي ، ولكن يمكن أن يحدث الألم والتصلب أيضًا في الركبتين أو الكتفين. غالبًا ما يتأثر كلا جانبي جسمك.

6. تقييد الحركة قد يواجه الشخص صعوبة في ثني معصمه ذهابًا وإيابًا في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي. مع تفاقم المرض، قد تعاني الأربطة والأوتار أيضًا من تلف المفاصل، ما يجعل من الصعب ثنيها وتقويمها.

7. الحمى قد تكون الحمى الصغيرة مؤشرًا مبكرًا على حدوث التهاب التهاب المفاصل الروماتويدي عندما تكون مصحوبة بأعراض إضافية مثل آلام المفاصل والالتهاب، غالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بنقص الطاقة وحالة التعب المستمرة.