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الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيضات خلال الأوكازيون الشتوى 2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:30 ص
الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيضات خلال الأوكازيون الشتوى 2023 الأوكازيون الشتوي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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الأوكازيون الشتوي لعام 2023 من خلال تقدم المحلات التجارية الى مديريات التموين للحصول على تصاريح للمشاركة، حيث تبدأ وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي لعام 2023 اعتبارا ‏من 6 فبراير 2023 ولمدة شهر، مع أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلي، الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.
 
وستقوم وزارة التموين، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، بإصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري إن الأوكازيون الشتوى لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا، مع ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية.

التموين

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اليوم السابع بلس



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