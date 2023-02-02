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التعليم تبدأ أعمال التحقق الخارجى للمدارس الفنية المبنية على منهجية الجدارات

الخميس، 02 فبراير 2023 10:06 ص
التعليم تبدأ أعمال التحقق الخارجى للمدارس الفنية المبنية على منهجية الجدارات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الخطة التنفيذية لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا منهجية الجدارات الفنية والمطلوبة بسوق العمل للعام الدراسى الحالى لطلاب التعليم الفنى بالصفوف الأول والثانى والثالث.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعتمدة من وزير التعليم بزيارات المحقق الخارجى، بهدف التأكد من صدق وموثوقية قرارات تقييم الطلاب، وفعالية التحقق الداخلى بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، سيتم تنفيذ الزيارة الأولى لأعمال التحقق الخارجى خلال الفترة من السبت 11 فبراير حتى الخميس 16 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، بضرورة السماح بتنفيذ أعمال التحقق الخارجى للمدارس المستهدفة وفقا للجدول والتنبيه على لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفنى بالمديريات بإبلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وإرسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالادارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بالوزارة بحد أقصى ثلاث أيام من تاريخ انتهاء الزيارة.

وشددت على توفير أماكن إقامة استراحة القادمين من محافظات اخرى لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة كما يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين بالادارات التعليمية المديرية وعلى المكلف بأعمال التحقق الخارجى، تسليم النسخة الورقية من التقرير إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفنى بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجى فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة إلى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى وعدم التأخر فى إرسال التقارير.


التربية والتعليم

أعمال التحقق الخارجية لبرامج التعليم الفنى

اخبار مصر

بدء اعمال التحقق الخارجى لمدارس التعليم الفنى



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