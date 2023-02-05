التعليم: السماح للطلاب بالاطلاع على درجات امتحانات التيرم الأول "التفاصيل"

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم السماح لمن يرغب من الطلاب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، مشددة على أنه تم منح تعليمات للمدارس بالسماح للطلاب بمعرفة درجاتهم فى المواد الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل ، يتم احتساب درجة الطالب، بواقع (100) درجة، يخصص منهم (80) درجة للامتحان التحريري لنهاية الفصل الدراسي، بينما يتم توزيع الدرجات المتبقية (20) درجة على النحو التالي: 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختباري الشهر الذين خاضهما الطالب، و(5) درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة، و(5) درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

وأكدت الوزارة، أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.