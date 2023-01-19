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وزير التعليم: مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة

الخميس، 19 يناير 2023 12:20 م
وزير التعليم: مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة لقاء الوزير
كتب: محمد الأحمدى

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عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مسؤولى هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة، من خلال مراجعة المواصفات الإنشائية للمدارس.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية، ومدارس النيل، والمدارس الرسمية الدولية، ومدارس مصر المتميزة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بمواصلة عمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان بها على مستوى الجمهورية.


التربية والتعليم

التحول الرقمى

المدارس الذكية

الأبنية التعليمية



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