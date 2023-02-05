التحقيقات: مستريح الفيوم أوهم ضحاياه بإنهاء إجراءات منحهم دعما من الدولة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ب النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى الفيوم، أقر بارتكاب وقائع نصب عن طريق إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم، واتخاذه من (مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بذات دائرة المركز) مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعٌثر بحوزته على (مستندات خاصة براغبى التقديم – استمارات تقديم ملف معدة للاستخدام - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول).

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.