البحر الأحمر تتسلم 40 ألف شجرة مثمرة وخشبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استلم اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، اليوم الأحد، 40 ألف شجرة مثمرة وخشبية من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، فى حضور ممثل وزارة الإنتاج الحربى مصنع 45 الحربى، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة ومدير الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة وممثلى الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة كمرحلة أولى من مراحل المبادرة والتى تستمر لنحو ست سنوات قادمة .

أكد السكرتير العام أنه فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئى محورا اساسيا بشكل يسهم فى الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وأمنه للمواطن المصرى ، مضيفاً بأن هذا ماتمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المبادرات الرئاسية والتى تستهدف زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، أن هذه المبادرات تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية " الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية" مشددا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعيةالاشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة وخاصا بالنسبة للاشجار المثمرة لابد من وجود ماء عذب وأكد سيادته على فاعلية مشاركة الشباب والمجتمع المدنى فى حملات التوعية بالتشجير والمشاركة الفعالة فى زراعة هذه الأشجار ورعايتها .