الأقصر تنطلق فى قائمة مشروعات خدمية متنوعة لدعم الأهالى.. التفاصيل فى 19 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، العمل على قدم وساق فى عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية لدعم أبناء الأقصر، حيث تشمل تلك المشروعات مشروع تطوير كورنيش القرنة للترويح عن أهالى البر الغربي، ومشروع محور شمال الأقصر المتوقف منذ سنوات طويلة، والذي شارف على النهاية خلال الفترة المقبلة، بجانب الموافقة على تخصيص أراضي لمشروعات متنوعة لدعم مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" عددا من المشروعات القومية القائمة والمستقبلية لدعم أهالى الأقصر:-

1. يتم العمل فى مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة القرنة على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر

2. يشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية بالغرب

3. سيضم الكورنيش ممشى على غرار ممشى أهل مصر بطول يصل إلى نحو 900 متر

4. سيتم بالكورنيش توفير متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 ألاف متر وساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف

5. تراعى أعمال الكورنيش الجديد الهوية البصرية للمحافظة امتزاجها بالحضارة القديمة مع موازاة كورنيش النيل بالبر الغربى بكورنيش النيل بالبر الشرقى

6. يجرى العمل فى مشروع محول شمال الأقصر المتوقف منذ عام 2011 بنسبة تنفيذ 55%

7. يربط المحور بين الصحراوى الشرقى والصحراوي الغربي على مسافة 19.5 كم

8. تم الإنتهاء من أعمال الكبارى بعدد 7 كوبرى وجارى العمل بكوبرى أعلى النيل

9. تم تنفيذ مشروعات أعمال توسعة أعمال صناعية على ترعة جنابية الكرنك الشرقية وتغطية ترعة جودة وإزالة عمل صناعي قائم

10. تم البدء فى مزارع بلادى بمدينة إسنا لإنشاء مزرعة انتاج داجنى على مساحة 650 فدان بإسنا بعدد 50 عنبر بسعة 35 ألف طائر للعنبر الواحد

11. مشروع مزارع بلادى قطاع خاص عن طريق التعاقد بحق الانتفاع وتنتج في زمن الدورة الواحدة من إجمالي عدد 7 دورات سنويا 17.5 مليون طائر

12. مشروع مزارع بلادى مزود بمجزر آلي 10 آلاف طائر في الساعة بأنفاق تبريد سعة 2 مليون طائر، ونسبة التنفيذ 50% ومن المتوقع أول إنتاج للمحطة فبراير 2023

13. تم الإتفاق مع جهاز التعمير على إنشاء مشروع متكامل للتنمية الزراعية والحيوانية على مساحة 200 فدان بالمدامود بمركز الزينية

14. تشمل مكونات المشروع بالزينية:- "صوب زراعية – وإنتاج حيواني تربية أبقار + مصنع ألبان وجبنة"

15. تم الإتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إنشاء مصنع تجفيف طماطم وخضروات بإسنا على مساحة 10 فدان ومجزر بإسنا وإنشاء سوق خضار بالبياضية على مساحة 5 فدان

16. تم بدء الرفع المساحي لمشروعات إسنا (المصنع + المجزر)، وكذلك استغلال مبنى المخبز المليونى والمتوقف منذ أبريل 2017

17. تم الإتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتخصيص المخبز المليونى ليكون فرعا لمدينة الصناعات الغذائية بالأقصر وليخدم محافظات الصعيد

18. يجرى إنشاء مصنع لتجفيف الخضروات والفاكهة بالطاقة الشمسية، وتم تخصيص مساحة 2000م بمدينة إسنا

19. يجرى إقامة مجمع أسمدة فوسفاتية بمركز ومدينة اسنا بمنطقة الكلابية على مساحة 150 فدانا.