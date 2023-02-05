اكتشف إسنا.. تفاصيل معرض "التراث التاريخي لمدينة إسنا" بقصر ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة الأقصر بمنطقة العوامية، تنظيم فعاليات معرض لوحات بعنوان "اكتشف إسنا" لعرض التراث التاريخي والموروث الشعبي والثقافي للحياة اليومية داخل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك للترويج السياحى للمدينة بعد المشروعات القومية داخلها لتطوير منطقة معبد خنوم ووكالة الجداوى وسوق القيسارية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار السنوات الماضية.

وتم تنظيم فعاليات معرض اكتشاف إسنا داخل قصر ثقافة العوامية، والذي ضم صورا ولوحات لشباب المبدعين بمدينة إسنا، للحياة اليومية فى المدينة والمهن التراثية مثل المنجد وصانع النول وبائعى القيسارية وصانعى الفخار وغيرها من المهن النادرة بالجنوب، بجانب لوحات وصور لمعبد خنوم الفرعوني، ووكالة الجداوى التراثية، والصيد فى نهر النيل، وغيرها من اللوحات لجذب الجمهور لزيارة المدينة التراثية الأكبر فى الأقصر.

ويعتبر مشروع "اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" أحد المشروعات القومية الكبرى التى بدأت على مدار الأعوام الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا المدينة التراثية جنوب محافظة الأقصر، وهى المدينة التى كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، ونجح مؤخراً فى تقديم الدعم فى مثلث ضخم هو الأساس فى القطاع السياحى بمدينة إسنا وظل مهملاً طوال السنوات الماضية، وهى منطقة محيط معبد إسنا والسوق السياحى بمنطقة القيسارية ووكالة الجداوى التى كانت تعتبر مقر التجارة فى فترة المماليك والملكية وغيرها من العصور القديمة.

وبعد النجاح الكبير للمشروع فى إعادة القيسارية ووكالة الجداوى ومعبد خنوم للحياة وأصبحت ساحرة من جديد فى 2021، يستعد فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإستكمال المشروع، وذلك بالانتقال لموقع جديد بمدينة إسنا، حيث تستعد قرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لأكبر حدث فى تاريخ القرية وذلك بالتخطيط لدعم المعالم التاريخية والتراثية داخل القرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية والثقافية بمدينة إسنا، والذي نجح فى دعم وكالة الجداوى وسوق القيسارية ومعبد خنوم بإسنا.



جانب من اللوحات للتراث والتاريخ بإسنا



جانب من لوحات معرض اكتشاف اسنا



جانب من لوحات معرض اكتشف اسنا بقصر الثقافة



صور للحياة اليومية بمدينة إسنا



صور للحياة فى نهر النيل بمدينة إسنا



لوحات المبانى التراثية بمدينة إسنا



لوحات تراث المنجد فى قلب إسنا



لوحات لمعبد إسنا الفرعوني فى المعرض



لوحات لوكالة الجداوى وقيسارية إسنا داخل المعرض



لوحات من التراث الشعبي فى مدينة إسنا



لوحة لوكالة الجداوى من الداخل بمدينة إسنا



معرض اكتشف اسنا لعرض التراث والتاريخ داخلها