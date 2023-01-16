ثقافة الأقصر تعقد اجتماع نادى الأدب ومحاضرات عن إتقان العبادة والعمل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر اجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي، وحوار مع الكاتب الكبير أشرف البولاقي "حول إشكالية الهوية الثقافية وتشكيل الوعي الثقافي في مصر"، وتحدث عن الهوية وإشكالية الوعي والتراث وتشكيل الوعي بين الحرية والاستبداد، حيث أدارت اللقاء الكاتبة والدكتورة أسماء خليل، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل ميدالية من الشمع نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم بحضانة السلام، وورشة قبطيات تنفيذ نرمين سمير.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الأسطورة وتأثيرها في الرسوم التوضيحية" أوضحت شيرين الطاهر أن الرسوم التوضيحية هو نص بصري يكون جنس من أجناس الرسم بيكون مقرص قوي يكون تركيزه وتأكيد تركيزه على مضمون، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية بالخرز "طريقة التطريز بغرزة الجادلة" نفذتها رحمة أحمد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر.

فيما عقد قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع الأزهر الشريف منطقة وعظ الأقصر محاضرة بعنوان "إتقان العبادة والعمل" وتحدثا فضيلة الشيخ مؤمن حسن بكر والشيخ تامر عبدالله والشيخ حمدى ذكى عبد الله عن إتقان العبادة والإخلاص في العمل، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان"آداب الطريق" تحدث بدوي عبد العظيم عن تعريف الطريق وأهم قواعد وآداب الطريق ومنها التواضع في المشية وعدم التكبر ، ذكر الله تعالى، رد السلام، كف الأذى عن الطريق، إتباع قوانين المرور المنظمة للسير.

كما نظم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "التخطيط التربوي الناجح" تحدث د. عبده الضوي عن أهمية التربية السليمة وضرورتها وانعكاسها على المجتمع، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدتي "سل القلب، نأي"، وأعد البيت عرض مسرح عرائس بعنوان"أصدقاء البيئة" أداء سلوي محمد محمود، أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد محمد وقصيدة"المسك فاح"، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان" سالي تصنع السعادة" تأليف نادية حسن أداء صوتي وإعداد أمل حرز الله.