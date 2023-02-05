اعرف كيفية الحصول على بدل فاقد لبطاقة التموين في دمياط

أوضحت مديرية التموين فى دمياط، كيفية استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية، وذلك فى حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية التموين فى دمياط، لتقديم كافة الخدمات أمام المواطنين بصورة سهلة.

ويقدم اليوم السابع كيفية الحصول أو استخراج بطاقة تموين بديلة وأبرز الخطوات التى يجب اتخاذها فى حالة فقدان بطاقة التموين أو تلفها والتى جاءت على النحو التالى.

- التوجه إلى أقرب مكتب خدمات تموينية المتواجدة داخل المحافظة أو التوجه انقر مديرية التموين الرئيسى

- تقديم صورة بطاقة التموين أن وجدت

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للشخص صاحب البطاقة

- ملئ استمارة بدل فاقد بقيمة 1 جنية

- تقديم الطلب داخل أحد مكاتب الخدمات إلكترونيا

- سيتم استخراج البطاقة خلال 10 ايام على الأكثر.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل تيسير الخدمات أمام المواطنين، مشيرا إلى وجود أكثر من مركز لتقديم تلك الخدمات على مستوى المحافظة، موضحا أنه يتم متابعة تلقى طلبات الجمهور للحصول على الخدمات التموينية المختلفة وتيسيرها فى اسرع وقت ممكن.

وأكد وكيل تموين دمياط، أن حملات مديرية التموين لا زالت مستمرة، مشددا على وجود تعليمات صارمة بشأن مراقبة الأسواق ومتابعة الاعلان عن اسعار السلع وكذلك طرحها أمام المواطنين، لافتا إلى أن جهود تلك الحملات نجحت فى ضبط الأسواق وملاحقة محتكرى السلع، فضلا عن التأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأضاف أيضًا أن المديرية افتتحت مجموعة من معارض "اهلا رمضان" لطرح السلع بأسعار مخفضة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.