ارتفاع الكوليسترول.. 4 علامات تحذيرية لتراكم الدهون في جدران الشرايين

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية في جدران الشرايين وعلى جدرانها، ما يؤدي بدوره إلى انسداد الشرايين، ما يجعل من الصعب تدفق الدم.

في بعض الأحيان، يمكن أن تنكسر هذه الترسبات فجأة وتشكل جلطة، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



احذر من مرض الشرايين المحيطية (PAD)

مرض الشريان المحيطي هو حالة مرتبطة بتضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم بما في ذلك الساقين والقدمين. لا يحصل الشخص المصاب باعتلال الشرايين المحيطية على كمية كافية من الدم في الساقين أو الذراعين (عادةً في الساقين)، مما يسبب ألمًا في الساق عند المشي يُعرف هذا أيضًا باسم "العرج'' ، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، يمكن أن تتسبب الحالة في مضاعفات خطيرة مثل نقص تروية الأطراف الحرجة ونقص تروية الأطراف الحاد، وهو شكل متقدم من أمراض الشرايين الطرفية (PAD) التي تؤثر على تدفق الدم في الأطراف.

تنميل وانتفاخ في اليدين والقدمين اعتلال الشرايين المحيطية يحد من تدفق الدم إلى الساقين هذا هو السبب في أن الشخص قد يعاني من تغيرات في لون الساقين والقدمين. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تبدأ ساقيك في التحول إلى اللون الشاحب أو الأزرق وقد تعاني من ألم مؤلم في ساقك ، خاصة عند المشي.

قد يهدأ هذا الألم مع بضع دقائق من الراحة وفقًا لمايو كلينك ، فإن البرودة والتنميل والضعف في أسفل الساق أو القدم ، خاصة عند مقارنتها بالجانب الآخر، يمكن أن يكون أيضًا علامة منبهة لارتفاع الكوليسترول في الدم.

مشاكل الجلد يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في مجرى الدم إلى تراكم الترسبات الدهنية في الجلد أيضًا هذا يمكن أن يسبب آفات تشبه الطفح الجلدي والتي يمكن أن تتميز بنتوءات برتقالية أو صفراء مليئة بالدهون.

يمكن أن تظهر هذه المشاكل الجلدية والنمو في العديد من المناطق ، بما في ذلك زوايا العين أو الخطوط الموجودة على راحة اليد أو الجزء الخلفي من أسفل الساقين، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول في الأظافر يمكن أن تؤدي رواسب اللويحات الزائدة إلى تضييق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الأظافر نتيجة لذلك ، يمكن أن تظهر خطوط داكنة على أظافرك ، والتي يشار إليها أحيانًا بالنزيف الشظوي.

يشير Medline Plus إلى أنه خطوط رفيعة من الأحمر إلى البني المحمر تحت أظافرك.